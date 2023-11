L’Assegno Unico rappresenta un sostegno economico fondamentale per le famiglie italiane, erogato sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Tuttavia, situazioni in cui l’ISEE presenti omissioni o difformità richiedono una regolarizzazione entro precise tempistiche affinché l’assegno possa essere correttamente erogato.

Regolarizzazione dell’ISEE Difforme

Le modalità per regolarizzare un’attestazione ISEE difforme sono specificate nel dettaglio. L’utente può intraprendere le seguenti azioni:

Presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): Questa opzione richiede la compilazione di una DSU priva di difformità per sostituire la precedente.

Richiesta di rettifica della DSU al CAF intermediario: Nel caso in cui sia stato commesso un errore materiale da parte del CAF nell’invio della DSU, è possibile richiedere la rettifica con effetto retroattivo.

Presentazione di documentazione idonea all’INPS: In presenza di omissioni o difformità relative al patrimonio mobiliare o ai dati reddituali, è possibile fornire documenti comprovanti la completezza e veridicità dell’ISEE.

Documentazione per Regolarizzare Patrimonio Mobiliare o Reddito Omesso/Difforme

La documentazione accettata include estratti conto o documenti finanziari che dimostrino la correttezza dei saldi e delle giacenze dei rapporti finanziari dichiarati. Nel caso di omissioni di reddito, è richiesta la presentazione di documenti emessi dall’Agenzia delle Entrate che correggano le informazioni erronee precedentemente segnalate.

Tempi di Erogazione dell’Assegno Unico

Gli assegni per coloro che già ricevono questa prestazione verranno emessi a metà mese, tra giovedì 16 e sabato 18 del mese di novembre.

Per coloro che hanno presentato domanda recentemente, l’accredito avverrà alla fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Importi dell’Assegno Unico in Base all’ISEE

Gli importi dell’Assegno Unico variano in base all’ISEE del richiedente e sono stabiliti in una tabella che tiene conto dei diversi livelli di ISEE e delle relative fasce di erogazione.

In conclusione, la regolarizzazione dell’ISEE difforme entro il 31 dicembre è cruciale per garantire il corretto versamento dell’Assegno Unico Familiare. I beneficiari devono assicurarsi di seguire le procedure specificate per evitare interruzioni o errori nell’erogazione dei fondi.

La chiarezza nell’invio dei documenti richiesti e il rispetto delle tempistiche sono fondamentali per assicurare una corretta erogazione di questo sostegno alle famiglie italiane.