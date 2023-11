Il mese di novembre porterà delle variazioni significative nell’erogazione dell’Assegno unico per i figli a carico. Alcuni nuclei familiari potrebbero subire riduzioni dell’importo, in attesa di un conguaglio tra febbraio e marzo 2024. Questo conguaglio potrebbe comportare la restituzione delle somme non erogate o la trattenuta di importi erogati in eccesso.

Criteri per le Variazioni:

Le riduzioni riguardano principalmente i nuclei familiari con omissioni o difformità nell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee). Coloro che hanno ricevuto l’assegno completo potrebbero vedere una trattenuta all’inizio del 2024, qualora si sia riscontrata un’irregolarità.

Date Importanti:

Le riduzioni potrebbero avvenire in tre differenti date a novembre: il 16, 17 e 20 per chi riceve l’Assegno unico da almeno un mese e non ha avuto variazioni tra ottobre e novembre. Al contrario, coloro che hanno subito variazioni vedranno l’erogazione nell’ultima settimana di novembre, tra il 27 e il 30. Tuttavia, le famiglie con Isee irregolare potrebbero dover attendere fino alla fine del mese per ricevere l’assegno.