L’INPS offre un’opportunità di supporto ai lavoratori autonomi che cessano definitivamente la propria attività commerciale, garantendo loro un’indennità in casi in cui non abbiano ancora maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia. Questo indennizzo, finanziato tramite l’aliquota del contributo aggiunto dello 0,48%, viene erogato grazie al fondo presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Chi può richiedere questo indennizzo? L’agevolazione è destinata esclusivamente agli iscritti alla Gestione commercianti che svolgono specifiche attività commerciali, tra cui la vendita al minuto in sede fissa o la somministrazione di alimenti e bevande, sia in luoghi fissi che in modalità itinerante. Anche i soggetti che gestiscono attività di somministrazione di alimenti e bevande e gli agenti o rappresentanti di commercio possono accedere a questa prestazione.

È arrivata in redazione una domanda da parte di un proprietario di un’edicola situata su terreno di sua proprietà, che si chiede se possa richiedere l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. È importante sottolineare che solo coloro che svolgono le attività commerciali menzionate precedentemente possono richiedere questo tipo di indennizzo.

L’importo dell’indennizzo è pari all’importo del trattamento minimo della pensione per coloro che appartengono alla Gestione commercianti, attualmente fissato a 573,63 euro. La domanda per l’ottenimento di questa misura può essere inoltrata da chi ha interrotto definitivamente l’attività commerciale dal 1° gennaio 2019, ha almeno 62 anni se uomini o 57 anni se donne, ed è iscritto da almeno 5 anni alla Gestione speciale commercianti.

L’indennizzo, tuttavia, non è compatibile con altre attività lavorative, sia dipendenti che autonome. Qualora il beneficiario inizi un nuovo lavoro, è obbligato a informare l’INPS entro 30 giorni.

La domanda per ottenere questa indennità può essere inviata all’INPS tramite il servizio “Domanda di indennità commercianti” online. In alternativa, è possibile contattare il Contact Center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure 06.164.164 (a pagamento, da rete mobile) o rivolgersi a un Patronato per ricevere assistenza nel processo di richiesta.