Dicembre è sinonimo di tredicesima mensilità per molti lavoratori dipendenti e pensionati, un’attesa annuale che porta con sé diverse date di pagamento e regole specifiche.

Per i Pensionati

L’INPS corrisponderà la rata di pensione di dicembre, inclusa la tredicesima, con valuta 1° dicembre (venerdì), primo giorno bancabile del mese. Coloro che optano per il pagamento in contanti potranno ritirare le somme dagli uffici postali a partire dallo stesso giorno.

Dipendenti Privati

Per i lavoratori del settore privato, l’erogazione è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro e avviene prima del 25 dicembre. È consigliabile verificare il proprio contratto, assicurandosi comunque l’assegno entro la vigilia di Natale.

Dipendenti Pubblici

I dipendenti pubblici ricevono la tredicesima insieme al cedolino NoiPA di dicembre. Già nei primi giorni del mese potranno visualizzare l’importo nella propria area personale. Inoltre, tra il 15 e il 18 dicembre, arriverà l’anticipo del rinnovo del contratto, incluso insieme alla tredicesima.

Importo e Date Specifiche

Gli importi variano da 700 a circa 2.000 euro, a seconda della categoria lavorativa. Alcune date chiave da tenere a mente includono:

Scuole: 14 dicembre per insegnanti di scuole materne ed elementari e 16 dicembre per insegnanti supplenti temporanei.

Personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa: 15 dicembre.

Altri dipendenti pubblici: 16 dicembre.

Lavoratori Domestici

Per i lavoratori domestici che prestano servizio per più famiglie, ogni datore di lavoro deve erogare la quota di tredicesima in base alla retribuzione oraria. Un esempio pratico: se il lavoratore ha percepito 600 euro al mese per 9 mesi lavorati, la tredicesima sarà di 450 euro (600 euro x 9 mesi : 12).

Diritti dei Lavoratori Domestici

Ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro garantisce al lavoratore domestico 26 giorni di ferie, escludendo domeniche e festività infrasettimanali. Durante le ferie, spetta al lavoratore un ventiseiesimo della retribuzione mensile per ogni giornata di riposo.