La prossima settimana si prospetta piuttosto agitata dal punto di vista meteorologico, secondo le previsioni dell’ECMWF e di Meteo.it. Una serie di eventi meteorologici è attesa, iniziando con una fase di maltempo significativo e neve a quote basse, seguita da un’incursione d’aria fredda intensa. A partire da Martedì 21, le prime piogge diventeranno evidenti, principalmente nelle regioni del Centro, specialmente sul lato adriatico e in Emilia Romagna, persistendo per gran parte della giornata. Entro sera, ci si aspetta che queste piogge raggiungano anche la Campania. È importante prestare attenzione alla neve che inizierà a imbiancare l’Appennino, con quote sempre più basse.

Il Mercoledì 22 vedrà un ulteriore rinforzo dei venti dai quadranti Nordorientali, con il lato adriatico del Centro colpito dal tempo peggiore. Durante la giornata, si prevede l’arrivo di piogge anche nel Sud, soprattutto nell’area del basso Tirreno. Si consiglia di prestare attenzione alla neve diffusa sull’Appennino centrale. Invece, il Nord e il resto del Centro torneranno al sereno, sebbene in un contesto ventoso.

Giovedì 23, il vortice ciclonico si sposterà a sud della Sicilia, portando maltempo sulle regioni meridionali, in particolare nell’area ionica e in Sicilia. È prevista la possibilità di nubifragi su questi settori.