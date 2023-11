L’ambito della promozione della cultura tra i giovani italiani sta subendo importanti cambiamenti. Con l’esaurimento dei fondi del Bonus Cultura 18app, iniziativa che ha caratterizzato gli ultimi anni, il governo Meloni ha annunciato l’avvento di due nuovi strumenti: la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito, entrambi mirati a incentivare il coinvolgimento dei giovani nel mondo culturale. Il Bonus Cultura, nato nel 2016, ha previsto l’assegnazione di una Carta elettronica del valore di 500 euro ai diciottenni, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. Le iscrizioni per i nati nel 2004, aperte il 31 gennaio e inizialmente previste fino al 31 ottobre, si sono chiuse anticipatamente a causa dell’esaurimento delle risorse.

Chi è riuscito a richiedere il Bonus Cultura potrà usufruirne fino al 30 aprile 2024 per l’acquisto di una vasta gamma di beni e servizi culturali, inclusi biglietti per spettacoli teatrali, cinematografici e live, libri, abbonamenti digitali a giornali e periodici, musica registrata, prodotti audiovisivi, accessi a musei, mostre, eventi culturali e altro ancora.

La nuova Carta Cultura Giovani dovrebbe somigliare al precedente Bonus 18app, con la differenza sostanziale di un tetto al reddito fissato a 35.000 euro di Isee, al di sopra del quale non si potrà accedere al sostegno. Destinata a tutti i residenti italiani con un Isee non superiore a tale soglia, la Carta sarà assegnata e utilizzabile l’anno successivo al compimento del diciottesimo anno di età. Il premio sarà concesso senza limiti di reddito a coloro che si laureano con un voto di 100 o 100 e lode alla maturità, anche se l’importo non è ancora stato specificato.

Coloro che ottengono la Carta del Merito sono invece soggetti che, non oltre il diciannovesimo anno, conseguono il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equivalenti con una votazione di almeno 100 centesimi. Questa Carta sarà assegnata e utilizzabile l’anno successivo al conseguimento del diploma.