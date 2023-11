Armi murate scoperte dai Carabinieri nel Rione Savorito, a Castellammare di Stabia, sul quale campeggia una grande statua di Padre Pio. Nella zona di casermoni popolari, tra auto abbandonate e aiuole in stato di degrado, i militari, setacciando ascensori, condomini, cantine ed aree comuni hanno trovato pistole e droga. In azione decine di auto dei Carabinieri, quelli della compagnia stabiese: le armi, così come era accaduto a Caivano, erano state murate nei ‘pozzi’ dove corrono gli ascensori. In alto, sulle cabine, le pistole nascoste tra i mattoni e scoperte dai militari all’opera con torce e spranghe. La droga, invece, era stata nascosta sul telaio delle cabine. Imbustata, pronta per essere smerciata ai ‘clienti’ che arrivano al rione Savorito. Scoperta e sequestrata una pistola calibro 45 con 10 cartucce nel serbatoio, 1 pistola a salve senza tappo rosso, utilizzata per le rapine, per intimidire.

E poi stupefacenti: 36 dosi di cocaina, 74 di marijuana e 50 di hashish. Scattato il sequestro, a carico di ignoti. Un 26enne è stato denunciato perché ha violato le prescrizioni della sorveglianza speciale, alcuni giovani sono stati segnalati alla prefettura per uso di droga. E ancora decine di contravvenzioni sono state notificate a centauri e automobilisti. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.