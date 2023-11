L’Ambito 22, con Somma Vesuviana in veste di capofila, avvia il Servizio di Assistenza Domiciliare dedicato agli anziani e alle persone con disabilità. I comuni coinvolti in questa iniziativa sono Marigliano, Castello Di Cisterna, Brusciano, Mariglianella e San Vitaliano. Il sindaco Salvatore Di Sarno esprime l’obiettivo di migliorare la qualità della vita per gli anziani ultrasessantacinquenni e le persone con disabilità residenti nei sei comuni dell’Ambito 22. Coloro che rientrano in queste categorie possono presentare domanda per il riconoscimento del Servizio di Assistenza Domiciliare.

Le domande possono essere presentate utilizzando i moduli specifici come la “Domanda di Accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani 2023” o la “Domanda di Accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili 2023”. Tutte le informazioni necessarie sono reperibili sul sito ufficiale del Comune di Somma Vesuviana.

Il servizio è progettato per offrire supporto a coloro che, per motivi di età o disabilità, necessitano di assistenza a domicilio. Questa iniziativa mira a fornire aiuti concreti e a migliorare la qualità della vita di chi risiede nei sei comuni coinvolti, creando un ambiente più inclusivo e sostenibile per tutti i cittadini.