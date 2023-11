È una tragedia senza pari quella che ha colpito la comunità di Centola, un’intera cittadina sconvolta dalla prematura e dolorosa perdita di Angelo Luongo, un giovane di soli 11 anni. La notizia della sua scomparsa a causa di una leucemia fulminante ha gettato nello sconforto e nel dolore non solo la sua famiglia, ma l’intera comunità locale. Angelo, due giorni fa, era ancora tra i suoi cari, ma una improvvisa peggioramento ha allarmato i genitori che hanno immediatamente richiesto aiuto. Nonostante il trasferimento d’urgenza a Vallo della Lucania e poi al Santobono di Napoli, la sua battaglia si è conclusa ieri con una tragica e improvvisa fine, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva e amava.

Il cordoglio e la solidarietà si sono manifestati con una forza travolgente attraverso i social e non solo. I messaggi di conforto, di sostegno e di speranza hanno invaso la rete, testimoniando l’unione e la partecipazione di tutta la comunità di fronte a questa perdita così devastante.

Il sindaco Rosario Pirrone, a nome di Centola, ha proclamato due giorni di lutto cittadino, esprimendo il profondo sconcerto e la tristezza che ha colpito l’intera città: “Il senso di smarrimento e di sgomento dinanzi al triste evento ha pervaso la comunità di Centola, lasciandola attonita. Grazie, Angelo, per la sensibilità, la generosità e l’amore che in questi anni hai regalato alla nostra comunità. Da oggi un angelo in più veglia su di noi”.