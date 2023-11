E’ pari a 50mila euro la cifra raccolta in occasione di un concerto di beneficenza che si svolto ieri al Palapartenpe di Napoli a favore di Angela, la bambina napoletana di 7 anni che circa un anno fa ha perso una gamba a causa di un incidente. I ricavato servirà per l’acquisto di protesi e la copertura delle spese mediche. Angela si trovava alla comunione di una cugina quando l’insegna del ristorante di Posillipo dove stavano festeggiando si è staccata travolgendola: le ferite subite le hanno comportato l’amputazione dell’arto. Tra i tanti artisti che ieri hanno partecipato all’iniziativa, sostenuta dal deputato Francesco Emilio Borrelli e dal conduttore radiofonico Gianni Simioli, Gigi Finizio, Monica Sarnelli, Ciccio Merolla, Franco Ricciardi.

“Ieri – il bilancio del parlamentare – è andata molto bene e questa è la direzione da prendere. L’obiettivo è però ancora lontano, per le spese mediche e per le protesi, quelle non coperte dalla assicurazione sanitaria, durante tutto l’arco della sua crescita, servirà circa un milione di euro. E’ giusto, necessario, moralmente obbligatorio, aiutare la famiglia di Angela a raccogliere la cifra per regalare alla piccola un futuro migliore e per permetterle di tornare a danzare, la sua più grande passione. Impegniamoci tutti”.