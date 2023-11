Una scena impressionante si è verificata lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel territorio del comune di Avellino, quando un camion carico di frumento destato improvvisamente in fiamme, provocando momenti di tensione per il conducente coinvolto. Il conducente proveniente da Bagnoli Irpino e diretto verso l’Alta Irpinia ha improvvisamente notato le fiamme mentre percorreva la strada di ritorno da Napoli. Fortunatamente, è riuscito a mettersi in salvo, abbandonando il veicolo poco prima che le fiamme diventassero incontrollabili.

L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, che si sono affrettati sul luogo dell’incidente, al Km. 43 in direzione Canosa. I pompieri hanno affrontato il rogo, lavorando instancabilmente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Le operazioni di soccorso hanno inevitabilmente causato disagi nella circolazione lungo la A16, dato il contesto dell’incidente e l’urgenza di gestire la situazione con prontezza e sicurezza.

Fortunatamente, non si segnalano feriti a seguito di questo incendio, anche se i danni materiali sono stati significativi. Le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incendio, mentre le autorità invitano alla massima cautela e collaborazione durante questo periodo di disagi alla circolazione.

Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha contribuito a contenere l’incidente, dimostrando la professionalità e l’efficienza delle forze di soccorso di fronte a situazioni di emergenza lungo le nostre strade. Si raccomanda ai conducenti di seguire le indicazioni delle autorità e di procedere con prudenza in queste circostanze.