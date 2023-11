Un’altra giornata di disagi per i passeggeri della Circumvesuviana a causa di problemi tecnici lungo una tratta chiave. L’Ente Autonomo Volturno ha comunicato ufficialmente l’interruzione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Scisciano e Baiano, gettando nuovamente nello scompiglio gli spostamenti lungo questa linea di trasporto cruciale. Secondo quanto dichiarato dall’azienda di trasporti, il malfunzionamento tecnico è stato la ragione principale di questo blocco improvviso. I viaggiatori che solitamente utilizzano questa tratta si sono trovati di fronte a una situazione di stallo, con inevitabili ripercussioni sui loro piani di viaggio e sulla loro routine quotidiana.

Per fronteggiare questa interruzione, l’Ente Autonomo Volturno ha prontamente predisposto un servizio di bus sostitutivo lungo il tratto interessato. Questo tentativo di mitigare i disagi dei pendolari è messo in atto per fornire un’alternativa di trasporto mentre il problema tecnico è risolto.

Da notare che questo non è il primo episodio di interruzione della circolazione sulla Circumvesuviana. Proprio ieri, una situazione simile aveva causato lo stop dei treni lungo la tratta per Pompei-Poggiomarino, evidenziando le vulnerabilità di questa infrastruttura ferroviaria. I passeggeri che dipendono da questa rete di trasporti sono costretti a trovare soluzioni alternative per raggiungere le proprie destinazioni, incorrendo in ritardi e disagi che hanno influenzato la loro giornata lavorativa e i loro impegni personali.

Al momento, non sono stati forniti dettagli precisi sulla natura del problema tecnico né sul tempismo previsto per la ripresa della normale circolazione dei treni. Resta da sperare che l’Ente Autonomo Volturno risolva prontamente queste difficoltà, riportando la situazione alla normalità per i viaggiatori.