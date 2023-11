La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una nuova allerta meteo di colore Giallo per piogge e temporali valida dalle 10 alle 23.59 di domani, domenica 12 novembre. L’allerta riguarda tutte le zone tranne la 2 (Alto Volturno e Matese), la 4 (Alta Irpinia e Sannio) e la 7 (Tanagro). I temporali daranno luogo a un rischio idrogeologico localizzato con possibili allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, scorrimento superficiale delle acque piovane nelle strade e coinvolgimento delle aree urbane depresse, caduta massi e frane per la saturazione dei suoli anche in assenza di precipitazioni.

La Protezione Civile della Regione Campania richiama i Sindaci alla massima attenzione. Si ricorda di mantenere attivi i Centri operativi comunali, di attuare tutte le norme previste dai piani di Protezione civile e adottare le dovute misure di mitigazione del rischio e messa in sicurezza del territorio e di tutela dei cittadini.