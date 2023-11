Le avverse condizioni meteorologiche stanno influenzando il normale svolgimento delle attività in alcune città del territorio italiano. Napoli e Benevento si preparano ad affrontare la chiusura dei cimiteri e delle aree verdi per domenica, 5 novembre, a causa delle avverse condizioni climatiche previste in entrambe le località.

Napoli: Cimiteri cittadini chiusi per domenica 5 novembre

Il Comune di Napoli ha ufficialmente dichiarato la chiusura dei cimiteri cittadini per l’intera giornata di domenica, 5 novembre, a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Questa decisione, presa per garantire la sicurezza dei cittadini, ha l’obiettivo di evitare eventuali rischi derivanti dalle condizioni climatiche avverse.

Benevento: Parchi, villa comunale e cimiteri chiusi

Analogamente, a Benevento, il sindaco Clemente Mastella ha annunciato la chiusura dei parchi, della villa comunale e dei cimiteri per la stessa giornata, in risposta alle previsioni meteorologiche avverse. Questa misura preventiva mira a tutelare i cittadini e a evitare potenziali pericoli derivanti dalle avverse condizioni meteorologiche.

Entrambe le decisioni, adottate in risposta alle previsioni di cattivo tempo, puntano a garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, evitando che le condizioni climatiche avverse possano rappresentare un rischio per coloro che frequentano tali luoghi.

In entrambe le città, le autorità locali stanno adottando misure precauzionali per affrontare le avverse condizioni meteorologiche e prevenire situazioni potenzialmente pericolose per la cittadinanza.