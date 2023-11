Il sindaco Angelo Pasqualino Aliberti ha espresso profonda preoccupazione in seguito al decesso di un 60enne presso l’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati, avvenuto in seguito a un arresto cardiaco. Questo evento fa eco alla tragica morte di una 59enne avvenuta poco tempo fa vicino all’ingresso dello stesso presidio sanitario, mentre cercava invano soccorso. Questi casi simili hanno sollevato la necessità urgente di interventi immediati per garantire il diritto alla cura e alla salute dei cittadini di Scafati.

Il Sindaco ha ribadito l’importanza di ripristinare prontamente il pronto soccorso presso il Mauro Scarlato e di riaprire il nosocomio del territorio di Scafati, che tradizionalmente ha servito una vasta area con più di 50mila abitanti. Anche se il paziente è soccorso una volta giunto in ospedale, purtroppo la lenta attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118 ha causato una perdita di tempo fondamentale per il paziente, probabilmente vittima di un attacco cardiaco.

Il Sindaco ha richiesto con un’ordinanza datata 25 ottobre il ripristino del pronto soccorso e del punto di primo intervento, oltre alla presenza di un servizio di ambulanza rianimativa con personale medico esperto nelle emergenze. Inoltre, ha sollecitato il direttore generale dell’ASL Salerno Gennaro Sosto e la Regione Campania a riesaminare l’organizzazione aziendale per ripristinare i servizi di emergenza sanitaria per l’intera area territoriale servita dal presidio sanitario di Scafati.

Il Sindaco ha sottolineato la sua determinazione nel garantire la riapertura del Mauro Scarlato, sottolineando che questa azione è cruciale non solo per la salute della sua comunità, ma per tutta l’area territoriale che dipende dal presidio sanitario di Scafati.