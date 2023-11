Un momento di tensione e rapidità d’azione si è verificato lungo l’A16, in prossimità di Lecedonia in direzione Napoli, quando un uomo di 52 anni è colto da un improvviso malore mentre viaggiava in auto con il figlio diciottenne. La situazione, estremamente critica, ha richiesto un intervento tempestivo e straordinario. Gli agenti della polizia stradale locale, guidati dal sostituto commissario Armando Mirra, hanno immediatamente compreso la gravità dell’accaduto e, senza esitazione, hanno attuato un piano d’emergenza per consentire all’ambulanza del 118 di Bisaccia di raggiungere il luogo nel minor tempo possibile.

La scena era drammatica: l’uomo era riverso a terra accanto al figlio, e l’intervento dei soccorsi si è rivelato determinante. L’equipe del 118 ha agito con prontezza e professionalità, applicando le prime manovre salvavita con grande preparazione prima di trasferirlo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane.

Lì, il personale sanitario, già allertato dalla centrale operativa di Avellino, ha continuato con scrupolosa attenzione l’assistenza medica necessaria per affrontare il caso, reso ancora più delicato dal codice rosso di urgenza comunicato.

L’episodio mette in luce l’importanza dell’efficienza e della prontezza dei soccorsi in situazioni critiche come questa. Grazie alla tempestiva e coordinata risposta delle forze dell’ordine e dei soccorritori, è stato possibile affrontare con solerzia un momento di estrema difficoltà, dimostrando l’importanza della preparazione e della collaborazione nelle emergenze sanitarie.