Un episodio di violenza è avvenuto ieri all’interno dell’Its Rossi Doria di Marigliano quando uno studente quindicenne ha sferrato un pugno al petto di una delle sue insegnanti, una donna di 64 anni. L’insegnante, visibilmente impaurita, si è recata immediatamente in ospedale per un controllo medico. Fortunatamente, i sanitari non hanno ritenuto necessario emettere una prognosi, e l’insegnante si trova in condizioni stabili. Tuttavia, l’episodio ha sollevato preoccupazioni all’interno della scuola e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

I carabinieri sono intervenuti sul luogo e il ragazzo responsabile della violenza è riaffidato ai suoi genitori. Questo evento ha scatenato una discussione sulla sicurezza all’interno degli istituti scolastici e sull’importanza di affrontare e prevenire situazioni di violenza, oltre a sollecitare una riflessione sull’educazione e sulle dinamiche all’interno delle scuole.