La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo, valido dalle 8 alle 20 di domani, venerdì 17 novembre, che coinvolgerà gran parte del territorio regionale. L’allerta riguarderà tutte le aree ad eccezione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). I venti provenienti dai quadranti occidentali sono previsti essere localmente intensi, con possibili raffiche significative. Lungo le coste esposte, è prevista l’insorgenza di mareggiate, aumentando il rischio di condizioni marine particolarmente agitate.

La Protezione Civile ha invitato le autorità competenti a prendere tutte le misure necessarie per prevenire, contrastare e attenuare i potenziali impatti di questi eventi atmosferici. È fondamentale agire in conformità con i piani comunali di protezione civile, mettendo in atto strategie mirate alla salvaguardia della sicurezza dei cittadini e del territorio.

Si raccomanda particolare attenzione alla verifica della stabilità del verde pubblico e delle strutture temporanee e mobili esposte ai venti. Questo include anche la supervisione delle impalcature e della segnaletica stradale, al fine di prevenire situazioni di rischio o pericolo per la cittadinanza.

In considerazione del moto ondoso previsto lungo le coste esposte, si consiglia alla popolazione di osservare la massima prudenza nelle attività marittime e di evitare l’avvicinamento a zone costiere a rischio.

La collaborazione e la prontezza delle autorità e dei cittadini in risposta a queste situazioni di emergenza possono contribuire significativamente alla riduzione dei danni e alla salvaguardia della sicurezza collettiva.