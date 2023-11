Uno spettacolo sportivo scosso da un violento episodio durante una partita del campionato under 16 tra l’Angri e la Paganese, a Sant’Egidio del Monte Albino, provincia di Salerno. Un video, girato dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, ha catturato un momento di tensione inaudita sul campo da gioco. Nel video, si osserva chiaramente l’allenatore dell’under 16 dell’Angri dirigere la sua rabbia verso la panchina avversaria dopo uno scontro di gioco. In modo scioccante, l’allenatore aggredisce fisicamente un giocatore della Paganese, suscitando l’indignazione di quanti assistevano alla partita, sia in campo che sugli spalti. Le grida di protesta e la richiesta d’intervento delle forze dell’ordine creano un clima di tensione e incredulità.

Il deputato Borrelli ha pubblicato il video sulla sua pagina Facebook, esprimendo il suo sconcerto e chiedendo azioni severe contro l’allenatore violento. Numerosi commentatori, tra cui genitori presenti allo stadio, hanno espresso la loro indignazione, esigendo sanzioni severe, come la radiazione e il Daspo a vita per chi si rende protagonista di gesti così oltraggiosi.

Questo incidente solleva la questione della necessità di promuovere un ambiente sportivo sicuro e rispettoso, specialmente nelle categorie giovanili. Gli episodi di violenza sul campo sono inaccettabili e richiedono una risposta decisa dalle autorità competenti.