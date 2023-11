Una drammatica sequenza di eventi ha scosso le strade di Casalnuovo di Napoli quando la Polizia Municipale, guidata dal Comandante Tenente Colonnello Pasquale Pugliese, in collaborazione con l’Esercito Italiano – Comando Raggruppamento Campania, ha svolto un’operazione di Polizia Stradale e contrasto ai reati ambientali. Durante questa attività di controllo, un autocarro è individuato in Via Saggese. All’intimazione di fermarsi, il veicolo ha tentato di forzare il posto di controllo, mettendo a rischio gli operatori presenti. Con un’azione spericolata, ha travolto la corsia opposta, viaggiando a velocità sostenuta e aumentando il pericolo di un potenziale incidente frontale.

Un rocambolesco inseguimento è scaturito tra il veicolo in fuga e le motociclette della Polizia Municipale, che, con abilità e determinazione, sono riuscite a bloccare l’autocarro in Via Siviglia, a Casalnuovo di Napoli. Il conducente, una volta fermato, è sceso rapidamente dal mezzo cercando di scappare nelle campagne circostanti. Tuttavia, grazie all’efficace azione della Polizia Municipale, è inseguito e catturato.

L’autocarro, risultando intestato a una persona deceduta, trasportava la carcassa di un’autovettura Volkswagen, modello T-CROSS, che dalle indagini immediate del Comando di Polizia Municipale è emersa essere oggetto di furto. Il 50enne alla guida è tratto in arresto dalla Polizia Municipale, dopo che il Sostituto Procuratore del Tribunale di Nola è informato della situazione.