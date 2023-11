Negli ultimi giorni, nel Comune di San Gennaro Vesuviano, il Comando della Polizia Municipale – potenziato nel numero di due unità – si è impegnato in attività di controllo del territorio. In modo particolare l’operazione si è concentrata sulla verifica di conformità igienica e burocratica di alcune attività commerciali, per lo più gestite da persone di origine bengalese, che presentavano alcune criticità. Dopo una prima ispezione, avvenuta da parte dei vigili, si è reso necessario l’intervento dei tecnici e degli operatori dell’ ASL Napoli 1, prontamente intervenuti a supporto del comando locale. Sequestrati prodotti alimentari scaduti e in stato di decomposizione.

Rilevati abusi edilizi, nonchè attività abusive. Immediatamente è scattato il sequestro e l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, al fine di riportare gli immobili nelle loro condizioni legittime dal punto di vista urbanistico, rimuovendo gli abusi. I titolari delle attività, risultate non conformi alla normativa sanitaria e urbanistica vigente, sono sanzionati con ammende amministrative dall’ammontare di migliaia di euro.

Già mesi fa, su richiesta dell’Amministrazione comunale di San Gennaro Vesuviano, si era dato avvio ad una politica di controllo delle attività commerciali, volta a risolvere le situazioni d’irregolarità e precarietà igienico-sanitaria. Le operazioni d’ispezione e verifica proseguiranno nei prossimi giorni.