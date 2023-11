È una giornata di grave allarme a Roma a causa del vento forte che ha provocato la caduta di diversi alberi, causando la morte di una donna e ferendo altre sei persone. Gli interventi del 118 sono stati molteplici, con diverse situazioni di emergenza in vari punti della città. L’epicentro di questa serie di incidenti si è concentrato in diversi quartieri. Sul Grande Raccordo Anulare, al chilometro 59, una donna di circa 40 anni è trasportata in codice verde al Sant’Eugenio. In via del Mare verso Ostia, un uomo di 65 anni è stato classificato come codice verde e ha rifiutato il trasporto in ospedale. A Palombara Sabina, nell’hinterland romano, un albero ha ferito una ragazza di 28 anni che, tuttavia, ha rifiutato il ricovero.

Altre situazioni critiche si sono verificate in varie zone della città: a via del Perfolato, una donna di circa 50 anni è trasportata in codice giallo al San Giovanni; a via Don Pasquino Borghi, un’altra donna di 67 anni è portata al Campus Biomedico; a via Palmiro Togliatti, una donna è soccorsa e trasportata in codice giallo al Pertini.

Il bilancio tragico di questa giornata comprende anche una donna di 82 anni, deceduta in via di Donna Olimpia nel quartiere Monteverde. Il suo figlio, in uno stato di profondo shock, è attualmente assistito da psicologi.

I vigili del fuoco hanno dovuto gestire un considerevole numero di interventi: sono stati circa 70, con ulteriori 80 in attesa a causa del maltempo che sta colpendo la Capitale. Diverse squadre sono intervenute in vari quartieri, come quella territoriale di Tuscolano, che è intervenuta per rami caduti in via del Pergolato, causando ferite a una donna.

La situazione ha interessato anche il centro di Roma: via Monte Tarpeo e piazza della Consolazione sono stati teatro della caduta di un albero su un’auto in sosta, fortunatamente senza feriti. Lungo il lungotevere, un altro albero ha causato la chiusura della strada tra ponte Umberto I e piazza della Rovere, prima parzialmente e poi completamente.