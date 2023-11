Gli agenti della Sezione Volanti sono intervenuti ieri a seguito di una segnalazione di presunto furto di un’auto a Avellino. Il cittadino che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine si è presentato visibilmente preoccupato, riferendo di aver subito il furto della sua autovettura. La sequenza degli eventi ha preso una piega inaspettata quando, dopo aver fornito dettagli cruciali sul modello e la targa dell’auto, è iniziata una rapida ricerca che ha condotto al ritrovamento del veicolo in un’area diversa della città.

La scoperta ha lasciato senza parole il proprietario dell’auto, prontamente informato dell’esito delle indagini e della zona in cui era parcheggiata la sua vettura. Solo in quel momento si è reso conto di aver commesso un errore clamoroso.

In un momento di sincera comprensione e amarezza, il proprietario ha confessato il proprio sbaglio agli agenti. Ha spiegato di aver completamente dimenticato di aver lasciato l’auto parcheggiata nella zona in cui è ritrovata, essendo andato nel panico nel non trovarla nella consueta area di sosta vicino alla propria abitazione.

Con profonda gratitudine verso le forze dell’ordine per l’assistenza e la tempestività nel cercare il veicolo segnalato come rubato, il proprietario si è scusato sinceramente per l’errore commesso, sottolineando la propria disattenzione e la conseguente situazione di allarme generata.

Questo singolare fraintendimento ha portato ad un lieto fine, dimostrando l’importanza di una pronta risposta delle autorità competenti anche di fronte a situazioni apparentemente inusuali.