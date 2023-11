L’INPS ha emesso un importante avviso riguardante il Reddito di Cittadinanza, ribadendo che il beneficio cesserà il 31 dicembre 2023 in ottemperanza alla normativa vigente. È essenziale sottolineare che non sarà possibile accogliere nuove domande di Reddito di Cittadinanza oltre il termine del 30 novembre, poiché il periodo di concessione del beneficio termina nel mese successivo a quello della richiesta.

Il Reddito di Cittadinanza, istituito come sostegno economico per coloro in situazioni di disagio economico, giungerà a conclusione entro la fine dell’anno in corso secondo le disposizioni stabilite. È cruciale per coloro che potrebbero avere diritto a questo beneficio o che stanno considerando di richiederlo, essere consapevoli di questa scadenza imminente.

Questa decisione pone fine alla possibilità di presentare nuove richieste dopo il termine del mese di novembre, conformemente ai tempi di erogazione del sostegno previsti dalle norme in vigore. Pertanto, è fondamentale per coloro che intendono beneficiare del Reddito di Cittadinanza assicurarsi di presentare la richiesta entro il termine stabilito.

L’INPS ha evidenziato chiaramente questa data limite, invitando i potenziali richiedenti a fare attenzione ai tempi e aderire a quanto stabilito dalla normativa per evitare la mancata fruizione del beneficio.