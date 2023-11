Il Pezzotto, come lo conosciamo, sembra essere arrivato al termine della sua corsa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Decreto Legge Caivano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 novembre, indica venerdì 7 dicembre come data cruciale per l’entrata in funzione di una piattaforma mirata a contrastare i siti illegali. Una mossa fondamentale nella lotta alla pirateria.

L’emendamento, proposto da Claudio Lotito, dovrebbe entrare in azione proprio nel giorno in cui si giocherà la partita Juve-Napoli, programmata per l’8 dicembre, segnando un punto di svolta nella lotta al fenomeno della pirateria digitale.

Attualmente, la piattaforma anti-pirateria è in fase di test da parte dell’AgCom. Dopo che la Lega l’ha ceduta all’Autorità a agosto e l’istituzione, a settembre, di un tavolo tecnico per definire e condividere i requisiti operativi, il processo sembra ora vicino alla sua piena operatività.

Una volta attiva, la piattaforma dovrebbe essere in grado di bloccare gli IP illegali entro 30 minuti dalla loro individuazione, consentendo alle forze dell’ordine come la Guardia di Finanza e la Polizia Postale di risalire alle persone che usufruiscono illegalmente dei contenuti. Questo passaggio è cruciale nella lotta contro la criminalità digitale più sofisticata, che agisce attraverso hacker capaci di intercettare il segnale televisivo da importanti realtà internazionali.