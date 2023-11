La violenza improvvisa e inaspettata si è abbattuta ieri sera presso la stazione centrale ferroviaria di Napoli, quando un individuo tunisino ha reagito in modo violento al controllo effettuato da due agenti della Polizia ferroviaria (Polfer), accoltellandoli. La situazione è precipitata quando i poliziotti hanno chiesto i documenti per un controllo di routine. L’uomo, probabilmente temendo conseguenze legali che potessero portare al suo arresto e a un possibile processo di espulsione dall’Italia, ha reagito in modo repentino. Estratto un coltello, si è scagliato contro gli agenti, ferendo uno alla mano sinistra e l’altro alla schiena, fortunatamente in modo non grave.

Fortunatamente, il personale della polizia ferroviaria ha reagito prontamente e con efficacia: l’extracomunitario è riuscito a fuggire per un breve periodo, ma è prontamente bloccato poco distante dalla stazione. Le forze dell’ordine lo hanno arrestato per tentato omicidio, porto illegale di arma bianca e resistenza a pubblico ufficiale.

Incidenti così scioccanti e violenti sono motivo di profonda preoccupazione e richiamano l’attenzione sulla sicurezza degli operatori e dei cittadini che quotidianamente operano e frequentano luoghi pubblici come le stazioni ferroviarie. La prontezza e l’efficacia della risposta delle forze dell’ordine hanno contribuito a evitare conseguenze più gravi.