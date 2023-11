Il Bonus Figli Disabili è uno dei sostegni economici destinati ai genitori di figli con disabilità riconosciuta superiore al 60%. L’INPS ha comunicato l’erogazione del primo pagamento di novembre, previsto per il 8 novembre 2023, destinato ai beneficiari che hanno precedentemente ricevuto il bonus. Tuttavia, per i nuovi richiedenti, il percorso potrebbe essere più complesso. Molti hanno ricevuto una comunicazione di accoglimento del Bonus con riserva da parte dell’INPS. Ciò significa che, pur avendo accolto la richiesta, l’Istituto al momento non dispone dei fondi necessari per effettuare i pagamenti, in attesa di ulteriori stanziamenti finanziari.

Le richieste del Bonus Figli Disabili sono valutate e accolte sulla base dei finanziamenti disponibili. In alcuni casi, l’INPS ha sbloccato i pagamenti, ma ancora molti segnalano l’accoglimento senza erogazione a causa della mancanza di fondi.

Se hai ricevuto comunicazione di accoglimento del bonus ma non hai ricevuto il pagamento, sarà necessario attendere che l’INPS sia in grado di effettuare le erogazioni, eventualmente con l’arrivo di nuovi finanziamenti.

Le nuove richieste, presentate entro il 31 marzo 2023, potrebbero essere sottoposte a riserva e attenderanno il rifinanziamento dell’INPS per poter essere soddisfatte.

Il Bonus, che può raggiungere un importo massimo di 500 euro mensili, è destinato ai genitori con condizioni specifiche. È cumulabile con il Reddito di cittadinanza e non contribuisce alla formazione del reddito.

Tuttavia, in caso di rifinanziamento insufficiente, si darà priorità alle famiglie con ISEE più basso e, a parità di ISEE, alle famiglie con figli non autosufficienti, con disabilità grave o media.

Le domande future per il Bonus potrebbero essere temporaneamente sospese in attesa di ulteriori finanziamenti. Se dovessero esserci novità, l’INPS provvederà a comunicarle e noi terremo informati i nostri lettori su ogni sviluppo.