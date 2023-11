Con l’avvicinarsi del mese di dicembre, oltre alle tradizionali festività natalizie, si prospetta un’ottima notizia per migliaia di cittadini italiani: un bonus straordinario fino a 2000 euro, una boccata d’aria fresca che farà sicuramente felici molti lavoratori. Questo sostegno è fondamentale sia per affrontare le spese legate al periodo natalizio (regali, cene festive e altro) sia per offrire un respiro extra in un momento caratterizzato da inflazione e difficoltà economiche.

Chi potrà beneficiare di questo bonus eccezionale? Il beneficio sarà esclusivamente destinato ai lavoratori del settore pubblico italiano, un gruppo che conta oltre due milioni di individui, secondo quanto previsto dalla normativa inclusa nel decreto Anticipi, già approvato dal Governo a ottobre ma attualmente in sospeso al Senato.

Questo significa che, per le persone coinvolte, il mese di dicembre vedrà arricchirsi le buste paga, in concomitanza con il pagamento della tredicesima mensilità. Si tratta di un’iniezione considerevole di denaro, un supporto prezioso per concludere l’anno in modo più confortevole dal punto di vista economico.

Tuttavia, l’importo del bonus non sarà fisso per ogni richiedente, ma varierà in base alla categoria lavorativa di appartenenza.

Variazione dell’importo e Modalità di Erogazione

Un dipendente operativo ministeriale potrebbe ricevere circa 700 euro, mentre un assistente supererebbe i 900 euro e un funzionario potrebbe ottenere più di 1.200 euro. Nel caso di un dirigente, l’importo potrebbe superare i 1900 euro. Nel settore dell’istruzione, un insegnante della scuola dell’infanzia potrebbe ricevere oltre i 1000 euro, mentre un insegnante di scuola secondaria potrebbe arrivare sopra i 900 euro. Un dirigente scolastico potrebbe ricevere più di 1.500 euro.

Per quanto riguarda il settore sanitario, un infermiere potrebbe ricevere oltre 1.100 euro, mentre un dirigente medico potrebbe ottenere più di 1.500 euro.

L’erogazione di questo sussidio avverrà automaticamente sui rispettivi conti correnti bancari o postali dei beneficiari tra il 15 e il 18 dicembre. Si sottolinea che i dipendenti comunali e provinciali non rientrano tra coloro che potranno beneficiare di questo bonus straordinario.