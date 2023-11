Boscoreale, centro storico. Di Lauro: “Al via il restyling di via del Popolo”

Approvato in giunta lo studio di fattibilità per l’intervento che unirà Piazza Pace e Piazza Vargas

Un consistente intervento di riqualificazione di via T.A. Cirillo. L’amministrazione Di Lauro fa un ulteriore passo avanti verso un progressivo rilancio di una delle arterie fondamentali del centro storico di Boscoreale. L’intenzione è quella di prevedere ad una progressiva pedonalizzazione dell’intera strada attraverso la realizzazione di un percorso di maggiore accessibilità e una ZTL riservando l’accesso ai soli residenti.

“Negli ultimi anni il centro storico ha subito una notevole trasformazione. Via T.A. Cirillo rappresenta un importante collegamento le due maggiori piazze della città. Da un lato Piazza Vargas con giardini, aree verdi e la stazione, dall’altra piazza Pace sede del Municipio dove a breve torneranno gli uffici comunali. E’ volontà della nostra amministrazione valorizzare la strada, comunemente conosciuta come via del Popolo, attraverso dei lavori che la trasformino in un unicum insieme alle due piazze” spiega il sindaco Pasquale Di Lauro.

Lo studio di fattibilità redatto dal settore Lavori Pubblici prevede un intervento di 800 mila euro. “L’attuale dislivello tra i marciapiedi e la carreggiata sarà eliminato trasformando così un’arteria viaria in un salotto, grazie anche ad un’accurata scelta degli interventi di arredo urbano. Con quest’intervento, insieme alla presenza del cineteatro Minerva, al parcheggio di via Sanfelice di prossima apertura e ai diversi b&b che stanno nascendo, trasformeremo il centro storico di Boscoreale” – conclude il primo cittadino.