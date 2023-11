Una serata che avrebbe dovuto essere di divertimento si è trasformata in un incubo per una giovane di 18 anni proveniente dalla provincia di Napoli, che ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte di due giovani nei Quartieri Spagnoli. Secondo quanto riferito da fonti giornalistiche locali come Il Mattino e l’edizione napoletana di Repubblica, la ragazza si è presentata ai carabinieri all’alba di domenica, accompagnata da due amiche con cui aveva trascorso la serata. Il gruppo si era recato nei Quartieri Spagnoli per trascorrere il sabato sera, ma il tragico evento ha scosso la loro serata.

Le tre ragazze hanno raccontato di aver trascorso del tempo in un locale insieme a due giovani poco più grandi di loro. Successivamente, una delle ragazze si è allontanata con uno dei due in auto, ma improvvisamente è comparso un altro giovane ed è iniziato l’incubo.

La vittima ha riportato di essere abusata sessualmente da entrambi i ragazzi, un evento scioccante che ha richiesto l’intervento immediato delle autorità. Gli inquirenti hanno prontamente agito sequestrando i vestiti della giovane per svolgere le prime verifiche e raccogliere prove cruciali per l’indagine in corso.

La denuncia di violenza sessuale è un passo coraggioso compiuto dalla giovane, segno di fiducia verso le autorità per l’attuazione della giustizia e la prevenzione di simili atrocità. È fondamentale, in situazioni così delicate, garantire alla vittima il necessario supporto psicologico, medico e legale.