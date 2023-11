È una storia di terrore che ha scosso il tranquillo paesaggio di Cesano, vicino Roma, un dramma agghiacciante che ha privato una giovane 17enne tedesca della sua libertà per quasi due anni, rimanendo inosservata agli occhi del mondo. La vittima di questo incredibile episodio di violenza è finita soggetta a un’odissea di orrore nelle mani di due giovani originari del Pakistan, impiegati come stallieri nell’agriturismo dove si è consumata questa terribile vicenda. Il sordido episodio parte a maggio del 2021, poi finalmente i carcerieri della ragazza sono individuati e arrestati. Ali, 29 anni, che affermava di essere il fidanzato della giovane, è condannato in via definitiva per una serie di reati atroci, tra cui violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, aggravati dalla minore età della vittima.

La sua condanna definitiva in abbreviato ha gettato luce su una serie di orrori che questa ragazza ha dovuto subire per così tanto tempo, segnando indelebilmente la sua giovane vita. Ora è il turno di Yasir, l’amico di Ali, oggi 39enne, accusato degli stessi reati, mentre la comunità resta sconvolta e attonita per una storia così inquietante e tragica.

Ma la domanda che inevitabilmente sorge è: come è possibile che una tale prigionia di sofferenza e terrore sia potuta accadere senza attirare l’attenzione di nessuno per così tanto tempo? Questa vicenda getta una luce cruda sulla vulnerabilità delle persone e sulla necessità di una maggiore vigilanza e sensibilità sociale per individuare e prevenire simili situazioni di abuso e oppressione.