Una situazione potenzialmente pericolosa si è risolta la scorsa notte grazie all’intervento tempestivo della Polizia Locale di Napoli lungo l’asse mediano in direzione Melito. Un giovane straniero di appena 16 anni, confuso e non conoscendo l’italiano, stava seguendo il percorso indicato dal suo navigatore a piedi, cercando di raggiungere il centro di Napoli. Dopo segnalazioni da parte di automobilisti preoccupati, la Centrale Operativa della Polizia Locale è allertata e una pattuglia di Scampia è intervenuta immediatamente. Gli agenti hanno incrociato il giovane che camminava lungo una strada a scorrimento veloce senza alcuna protezione, e lo hanno fatto salire a bordo della vettura di servizio.

Il ragazzo, non parlando italiano, ha spiegato di essere arrivato in Italia da pochi giorni per ricongiungersi con la madre di origine georgiana. Si era smarrito mentre cercava di raggiungere Piazza Garibaldi seguendo le indicazioni del navigatore. Gli agenti hanno prontamente allertato il Magistrato di turno del Tribunale dei Minori di Napoli e hanno accompagnato il giovane negli uffici per l’identificazione, dato che era sprovvisto di documenti.

La madre, contattata telefonicamente, si è presentata rapidamente presso gli uffici della Polizia Locale munita di regolare passaporto. Su disposizione del magistrato, il minore è stato affidato alla madre. L’azione tempestiva e la cooperazione tra le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria hanno permesso di risolvere la situazione in modo sicuro e veloce.