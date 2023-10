Una violenta aggressione è avvenuta ieri in una scuola di Castel Volturno, provincia di Caserta, quando un 14enne ha aggredito un ragazzino di 11 anni usando un tirapugni. L’incidente ha scosso la comunità locale e ha portato all’intervento immediato delle autorità e delle forze dell’ordine. L’aggressione si è verificata durante l’orario di apertura dell’istituto, gettando nello sconcerto studenti, insegnanti e genitori. Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri, sembra che l’aggressione sia avvenuta per motivi apparentemente futili, con il 14enne che ha colpito il volto della giovane vittima con un tirapugni. Fortunatamente, il 11enne è stato subito trasportato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove è stato medicato e dimesso dopo qualche ora con ferite non gravi ma sicuramente traumatiche.

La Procura dei Minori di Napoli è già al lavoro su questo caso delicato, conducendo audizioni approfondite con entrambi i ragazzi coinvolti, alla presenza dei loro genitori. Le valutazioni in corso determineranno le eventuali accuse e sanzioni che il 14enne potrebbe affrontare, con la possibilità di essere denunciato per lesioni gravi.

La sicurezza all’interno delle scuole è diventata un tema cruciale in questi ultimi anni, con l’obiettivo di garantire un ambiente educativo sicuro per tutti gli studenti. Questo incidente solleva domande sulle misure di sicurezza attualmente in vigore e sulla necessità di ulteriori interventi per prevenire simili episodi di violenza nelle scuole.

L’intera comunità di Castel Volturno resta in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini e spera che questo incidente possa servire da spunto per riflettere sull’importanza di promuovere un ambiente scolastico sicuro e rispettoso per tutti i giovani studenti.