Ha molestato tre ragazzine davanti a un distributore di bevande, ma e’ finito arrestato. Accade a Napoli, dove un venticinquenne milanese domiciliato a Pozzuoli e’ destinatario di un provvedimento di fermo poi convalidato dal gip di Napoli per adescamento di minorenni finalizzato a violenza sessuale aggravata, atti sessuali e corruzione di minorenni. Il ragazzo il 24 settembre scorso ha avvicinato le minorenni, di eta’ compresa tra gli 11 e i 12 anni all’interno di un distributore automatico di bevande H24, e ha proposto loro, insistentemente, di spostarsi in un luogo piu’ riservato offrendo denaro. Le ragazzine hanno cercato di allontanarsi, e lui, mentre iniziava a toccarsi le parti intime, ha consegnato a una di loro 20 euro, persuadendola a togliersi la scarpa per poi toccarle il piede.

Le tre alla fine si sono rifugiate in un garage per contattare la madre che ha poi denunciato l’accaduto alla polizia. Le immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificarlo, portarlo in commissariato e sequestrare gli indumenti indossati quella sera. L’analisi del suo telefono cellulare ha mostrato materiale pedopornografico.