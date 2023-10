In un violento atto di gelosia, un giovane uomo è stato investito mentre percorreva una strada di Napoli in sella alla sua bici elettrica. L’aggressore, l’ex fidanzato della vittima, si è reso protagonista di un tentato omicidio, scappando dalla scena del crimine. Grazie alle indagini pronte ed efficaci dei Carabinieri della compagnia di Poggioreale, il sospettato è stato arrestato poco dopo l’accaduto.

L’incidente ha avuto luogo domenica mattina alle 11 in via Argine, quando un ciclista di 24 anni è stato violentemente investito da un’auto. L’automobile coinvolta si è data alla fuga immediatamente dopo l’aggressione, lasciando la vittima gravemente ferita.

Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori, il ciclista è stato prontamente trasportato in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie. Le ferite riportate non sono state classificate come gravi, ma gli sono state date dieci giorni di prognosi.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane ciclista aveva avuto una relazione con un individuo di 21 anni, che aveva appena terminato una relazione amorosa di due anni. L’ex fidanzato, incapace di accettare la fine della storia d’amore, avrebbe pianificato e messo in atto il tentato omicidio.

Le forze dell’ordine hanno rapidamente individuato il veicolo coinvolto nell’aggressione e proceduto al suo sequestro. Inoltre, in conformità con il codice rosso, il presunto aggressore è stato arrestato per tentato omicidio. L’indagine è ancora in corso per gettare luce su tutti i dettagli dell’incidente e stabilire le responsabilità legali.