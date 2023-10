Un video che ha catturato l’attenzione dei media e delle autorità locali mostra un giovane che sfida il pericolo mentre viaggia su un monopattino lungo l’autostrada Napoli-Salerno. L’audace impresa del ragazzo è diventata virale sui social media, ma ha anche sollevato una serie di preoccupazioni riguardo alla sua sicurezza e al potenziale rischio per la vita degli altri utenti della strada.

Il deputato campano di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha condiviso il video sui suoi profili social con un commento che esprimeva la sua preoccupazione per l’incosciente comportamento del giovane. Borrelli ha sottolineato che questa azione rappresenta una follia pura e mette in pericolo non solo la vita del ragazzo ma anche quella degli altri utenti dell’autostrada.

Il deputato ha dichiarato: “Follia e incoscienza: quella di cui si è reso protagonista il ragazzo che procede in monopattino sull’autostrada Napoli-Salerno il cui video, postato su Tiktok, sta diventando virale. Nel bel mezzo di una strada a scorrimento veloce questo incosciente procede incurante di ciò che gli potrebbe accadere e dei danni che potrebbe causare a terzi con il suo comportamento criminale.”

Al momento, non è chiaro se si tratti di uno scherzo di pessimo gusto o se il giovane fosse sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o alterato nei comportamenti. Tuttavia, il deputato Borrelli ha sottolineato che indipendentemente dalle motivazioni, è importante affrontare seriamente il problema dell’incoscienza e della pericolosità sulle strade.