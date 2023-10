Nella serata di ieri a Qualiano un imprenditore napoletano ha svolto un ruolo fondamentale nel contribuire alla risoluzione di un caso di ricettazione aggravata. La sua attenzione ha permesso di scoprire un’auto Fiat 500 X all’interno del parcheggio di un supermercato in via Consolare Campana. Ciò che lo ha allarmato è stato il fatto che l’auto in questione coincidesse in ogni dettaglio con un veicolo esposto e in vendita nel suo concessionario. Quello che sembrava un caso di strana coincidenza si è trasformato rapidamente in un caso di ricettazione quando i carabinieri sono arrivati sulla scena.

L’Intervento dei Carabinieri

I carabinieri, in risposta alla segnalazione, sono intervenuti tempestivamente. Hanno bloccato il conducente dell’auto, un uomo di 49 anni originario di Palermo, senza precedenti penali. Nonostante le sue affermazioni di essere in regola, i militari hanno iniziato ad approfondire la vicenda, considerando le circostanze insolite.

La Scoperta Cruciale di un Tecnico Specializzato Fiat

Per chiarire la situazione, i carabinieri hanno richiesto l’assistenza di un tecnico specializzato Fiat. Grazie al suo esperto contributo, è emerso un quadro più chiaro della situazione. La targa dell’auto era stata contraffatta e il telaio era stato alterato. Inoltre, l’auto iniziale, quella prima del furto, è stata identificata come rubata a Catania il 16 settembre scorso.

L’Arresto per Ricettazione Aggravata

Con le prove schiaccianti a supporto, il conducente è stato immediatamente arrestato per il reato di ricettazione aggravata. La gravità del caso è ulteriormente evidenziata dal fatto che l’auto in questione non solo era stata rubata, ma la sua targa era stata manipolata per nasconderne l’origine illecita.

L’Attesa del Giudizio

Attualmente, il 49enne di Palermo è in attesa del giudizio, durante il quale verrà valutata la sua responsabilità legale nel caso di ricettazione aggravata. Nel frattempo, le forze dell’ordine continueranno a indagare per determinare se ci siano complici o altri coinvolti in questa vicenda di ricettazione.