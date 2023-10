Per molti giovani, l’acquisto della prima casa rappresenta un traguardo importante nella vita, ma spesso può essere un obiettivo finanziariamente impegnativo. Tuttavia, in Italia esiste un’agevolazione chiamata “Bonus Casa Under 36” che offre agli aspiranti proprietari di meno di 36 anni l’opportunità di accedere a un mutuo con notevoli vantaggi economici, rendendo il sogno della casa propria più accessibile.

Cos’è il Bonus Casa Under 36?

Il Bonus Casa Under 36 è un’iniziativa che mira a sostenere i giovani nella realizzazione del loro desiderio di diventare proprietari di una casa. Questo incentivo offre diversi benefici economici, tra cui sconti sulle imposte, agevolazioni sui tassi di interesse dei mutui e ulteriori vantaggi per quanto riguarda gli oneri accessori.

Come Funziona il Bonus Casa Under 36

Ecco un’overview di come funziona questa agevolazione:

Età dei Richiedenti: Per accedere al Bonus Casa Under 36, è necessario avere meno di 36 anni, con l’importante requisito di aver compiuto questa età prima del rogito, ovvero prima della stipula del contratto di acquisto della casa.

Esenzione Imposte: Il bonus permette l’esenzione delle imposte ipotecarie e catastali.

Fondo di Garanzia Prima Casa: I beneficiari del bonus possono aderire al Fondo di Garanzia prima casa, che fornisce un sostegno fino all’80% del prezzo della casa.

Limitazioni: Non sono ammissibili per il bonus le abitazioni di lusso, gli immobili particolari e le proprietà il cui prezzo supera i 250 mila euro.

ISEE Inferiore a 40 mila Euro: Per ottenere il beneficio, è importante avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 40 mila euro.

Proprietà Esclusiva: I richiedenti non devono possedere altri immobili e devono rispettare le scadenze per la vendita, che deve avvenire prima del termine utile.

Altri Benefici: Oltre all’esenzione delle imposte, il bonus offre la riduzione del 50% sugli oneri notarili ed esenzione dell’imposta sostitutiva del mutuo.

Residenza in Italia: È fondamentale essere residenti nel comune in cui si trova l’immobile, che deve essere situato in Italia.

Richiesta alla Banca: Il bonus va richiesto direttamente alla banca che fa parte delle istituzioni accreditate per questo programma. Prima di procedere con il mutuo, è importante verificare se la banca scelta rientra nel circuito degli istituti di credito accreditati.

Futuro del Bonus Casa Under 36

Per il 2023, il bonus casa per i giovani è stato esteso fino al 31 dicembre, ma ci sono piani per apportare alcune modifiche nel 2024, probabilmente con restrizioni più stringenti per l’accesso al beneficio. Si prevede di portare la copertura al 50% e abbassare l’ISEE a 30 mila euro per ridurre il numero di beneficiari.