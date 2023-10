In una tragica notte, Concetta Marruocco, 53 anni, un’infermiera, è stata accoltellata ripetutamente dal suo ex marito a Cerreto d’Esi, nell’Anconetano. L’omicidio è avvenuto alle 3 del mattino, quando il 55enne, un operaio metalmeccanico, si è presentato nella casa dell’ex moglie, aprendo la porta con le chiavi che ancora possedeva. Questo atto disperato ha messo fine alla vita di Concetta Marruocco, nonostante i soccorsi del 118. L’orrore della situazione si è aggravato ulteriormente dal fatto che il figlio minorenne era presente in casa durante l’attacco. Il giovane è stato svegliato dalle urla e ha chiamato immediatamente i carabinieri. Quando le autorità sono arrivate sulla scena, hanno trovato Concetta Marruocco senza vita.

La coppia, originaria di Torre del Greco ma che viveva ad Ancona, stava attraversando una separazione tumultuosa. L’uomo era stato sottoposto in passato al “braccialetto elettronico” a causa delle violenze perpetrate contro la sua ex moglie e i figli, in particolare in relazione all’identità sessuale di uno dei tre figli. Queste violenze hanno portato a denunce e al processo legale.

L’omicida è stato immediatamente arrestato e interrogato in caserma a Fabriano. È accusato di omicidio volontario pluriaggravato, e si sta valutando anche la possibilità di premeditazione, poiché sembra che avesse portato con sé un coltello. Nonostante fosse stato sottoposto a misure di controllo, è riuscito a compiere l’orrendo gesto.

La situazione tra i due ex coniugi era già nota ai servizi sociali e molto delicata, con problemi familiari e legali. La donna aveva denunciato il marito per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, ma nonostante questo, la tragedia non è stata evitata.

La comunità è sconvolta da questa terribile perdita, e il sindaco di Cerreto d’Esi, Davide Grillini, ha commentato la difficoltà della situazione, nonostante tutti gli sforzi dei servizi sociali per prevenire il peggio.

Anche il centro antiviolenza Artemisia di Fabriano, che aveva seguito le violenze subite da Concetta Marruocco, ha espresso il suo dolore e ha chiesto che questo orribile omicidio non venga minimizzato come un raptus, ma affrontato con serietà e determinazione.