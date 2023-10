Il giorno del matrimonio di solito è un momento di gioia, festa e celebrazione dell’amore. Tuttavia, in alcuni casi, l’atmosfera può diventare tesa e persino degenerare in situazioni impreviste. È quello che è successo giovedì scorso presso un noto ristorante di Aprilia, dove un banchetto nuziale si è trasformato in un pomeriggio ad alta tensione a causa di uno scontro tra due parenti. Mentre le celebrazioni proseguivano all’interno del ristorante, fuori si è verificato un violento litigio che ha lasciato gli invitati attoniti.

Lo Scoppio del Diverbio

I dettagli esatti che hanno portato allo scoppio del diverbio rimangono sconosciuti. Ciò che è certo è che il figlio della sposa, un uomo di 36 anni di origine polacca, e un parente si sono trovati coinvolti in un’accalorata discussione durante il banchetto nuziale. È probabile che l’abuso di alcol da parte del figlio della sposa abbia contribuito a intensificare la situazione, portando al deterioramento del clima festoso.

La Violenta Confrontazione

Il litigio ha raggiunto un punto di non ritorno quando un gruppo di invitati ha deciso di portare i due contendenti fuori dal ristorante, nel cortile antistante. Qui, la situazione è rapidamente degenerata in una rissa violenta, con calci e pugni scambiati davanti agli occhi increduli dei parenti e degli amici presenti.

Purtroppo, il 36enne polacco è stato l’individuo più colpito dalla rissa, subendo ferite più gravi rispetto all’altro coinvolto. Gli altri invitati sono riusciti a separare i litiganti e a riportare la calma, ma il figlio della sposa, ancora influenzato dall’alcol, ha continuato a minacciare verbalmente il parente e gli altri presenti.

L’Intervento delle Autorità

Date le circostanze e la mancanza di controllo del figlio della sposa, gli altri invitati hanno deciso di chiamare i carabinieri. Inizialmente, l’uomo ha continuato a opporsi e a sfidare le forze dell’ordine, ma successivamente è stato calmato e arrestato. Nel frattempo, è stata richiesta un’ambulanza del 118 per il 36enne ferito. Gli operatori sanitari lo hanno trasportato all’ospedale di Aprilia per accertamenti medici.