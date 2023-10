Una tragedia ha scosso la tranquilla isola di Ischia stamane, quando un anziano turista, identificato come A.A., un 84enne originario di Amalfi, è morto a bordo di un traghetto in partenza per il porto di Napoli. L’uomo si era appena imbarcato sulla nave, programmata per lasciare il porto di Ischia alle 10.35, quando improvvisamente si è sentito male, accasciandosi a terra. Il personale di bordo è intervenuto prontamente per soccorrere l’anziano, fermando la nave immediatamente. La situazione è diventata ancor più critica quando è stato chiaro che l’uomo stava affrontando un serio problema di salute, con un probabile attacco di cuore. Fortunatamente, su un traghetto proveniente da Pozzuoli è rintracciato un medico che ha offerto il suo aiuto. Poco dopo, l’ambulanza del servizio sanitario 118 è arrivata a bordo.

Nonostante gli sforzi congiunti del personale di bordo, del medico e degli operatori del 118, le condizioni di A.A. sono peggiorate rapidamente. Sono stati effettuati tentativi di rianimazione, compreso l’uso del defibrillatore, ma purtroppo senza successo. L’anziano turista è deceduto a bordo del traghetto, lasciando sgomenti i presenti.

Le autorità marittime hanno deciso di bloccare definitivamente la partenza della nave coinvolta nella tragedia, in attesa delle decisioni del magistrato di turno sulla rimozione della salma. Nel frattempo, i numerosi passeggeri prenotati per il viaggio sono imbarcati su una corsa speciale, partita circa un’ora dopo dall’approdo ischitano.