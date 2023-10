Una folla di fan entusiasti ha costretto le forze dell’ordine a interrompere l’inaugurazione del primo negozio di Donato De Caprio, il celebre salumiere di TikTok. Nonostante l’entusiasmo dei presenti, l’evento è stato sospeso per motivi di sicurezza pubblica a Milano. Tuttavia, i proprietari promettono di essere pienamente operativi a partire da oggi.

Un’Inaugurazione Molto Attesa

L’inaugurazione del negozio “Da Donato – Con mollica o senza” in piazza Diaz a Milano era stata attesa con grande fervore dai fan di Donato De Caprio. La notizia dell’apertura del negozio ha attirato centinaia di giovani ragazzi che si sono radunati per l’evento fin dalle prime ore del pomeriggio.

Una Folla Incontenibile

La folla dei fan ha raggiunto dimensioni tali che la lunga fila di persone si è estesa fino a intralciare il traffico stradale nelle vicinanze. Le forze dell’ordine si sono viste costrette a intervenire per ragioni di sicurezza pubblica, interrompendo l’inaugurazione solo mezz’ora dopo l’inizio previsto.

Le Scuse di Donato De Caprio e Steven Basalari

Donato De Caprio e il suo socio Steven Basalari hanno prontamente utilizzato i social media per scusarsi con i loro fan. Hanno spiegato di aver preparato 5.000 panini, pasticcini e un taglio della torta per l’occasione, ma non è stato possibile distribuirli a causa delle restrizioni imposte dalla pubblica amministrazione.

Riapertura il 7 ottobre

I due soci hanno rassicurato i loro fan, annunciando che il negozio sarà aperto regolarmente a partire dal 7 ottobre. La nuova attività offrirà i loro prodotti dall’orario di apertura, dalle 8:30 del mattino alle 9 di sera, tutti i giorni. Hanno concluso il loro messaggio con un sentito desiderio di abbracciare tutti i loro sostenitori.