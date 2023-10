Una tragedia sul luogo di lavoro ha sconvolto la comunità di Acerra, in provincia di Napoli, quando un operaio di 43 anni, originario del Marocco, è deceduto in seguito a un tragico incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è colpito da un pezzo della gru che stava smontando insieme ai suoi colleghi. L’incidente si è verificato nel pomeriggio in via Pagliarone, nel centro della città. La vittima, il 43enne di origini marocchine, è rimasto colpito in modo devastante, e all’arrivo dei soccorsi, era già deceduto. La salma è sequestrata per l’autopsia, mentre sono in corso approfondite indagini sulla dinamica esatta dell’incidente.

Gli inquirenti del commissariato di Acerra si sono subito recati sul luogo per condurre gli accertamenti necessari e raccogliere informazioni che possano aiutare a comprendere meglio le circostanze dell’incidente.

La richiesta di soccorso è fatta dai colleghi dell’operaio, che hanno immediatamente cercato di rianimarlo, ma purtroppo i loro sforzi sono risultati vani. L’uomo sarebbe finito colpito in pieno dall’oggetto e sarebbe deceduto sul colpo.

Ulteriori indagini riguardano l’inquadramento lavorativo del 43enne e il rispetto delle norme di sicurezza al momento dell’incidente. La sicurezza sul luogo di lavoro è una questione di vitale importanza, e le autorità stanno lavorando per stabilire se tutte le precauzioni necessarie siano state prese.