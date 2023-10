Una tragica collisione stradale è avvenuta ieri pomeriggio lungo la via Braccianense, a metà strada tra Osteria Nuova e Colle Salario, all’incrocio con via Villarbasse. Lo scontro ha coinvolto due veicoli in transito. Immediatamente dopo l’incidente, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia e gli operatori sanitari del pronto soccorso sono giunti sul luogo per prestare soccorso alle persone coinvolte. Una famiglia è rimasta coinvolta nella tragica collisione, composta da un padre, una madre e due figli di 11 e 7 anni, insieme a una figlia quindicenne. Purtroppo, la donna a bordo della prima automobile, identificata come Mariangela Palozzi, 39 anni, ha perso la vita nell’incidente.

I passanti che si trovavano nelle vicinanze dell’incidente hanno subito allertato i soccorsi. Uno dei testimoni ha raccontato su social media: “Stavamo andando verso le cascate di Castel Giuliano e abbiamo assistito ad un grave incidente d’auto in cui è coinvolta una famiglia con due bambini. I genitori erano in gravi condizioni,abbiamo chiamato i soccorsi e il mio compagno insieme ad altre persone ha prestato aiuto prima che arrivassero i soccorsi.” La donna, Mariangela Palozzi, è purtroppo deceduta sul colpo.

Il marito è trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Bracciano, mentre i due figli, di 11 e 7 anni, sono trasferiti in eliambulanza all’ospedale Agostino Gemelli, entrambi in codice rosso. Nell’altra vettura coinvolta, una Jeep Wrangler, viaggiavano un padre di 55 anni e sua figlia di 15 anni, entrambi trasportati in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea.

L’incidente ha coinvolto una collisione frontale laterale tra una Jeep Wrangler e una Lancia Y. Gli agenti della Polizia Locale hanno immediatamente chiuso il tratto di strada interessato per svolgere i rilievi necessari, compreso il bivio del benzinaio Eni all’altezza di Colle Sabazio fino ad Osteria Nuova. Inoltre, a entrambi i conducenti dei veicoli sono stati disposti test alcolemici e tossicologici per determinare eventuali cause dell’incidente.