Ieri sera, al porto di Porta di Massa, si è verificato un incidente che ha scosso i passeggeri a bordo del traghetto Adeona della Caremar. L’imbarcazione ha urtato violentemente la banchina, causando ferite a otto persone e diffondendo panico tra i 370 passeggeri presenti. Le circostanze esatte dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte della Capitaneria di Porto.

L’Incidente

L’incidente si è verificato mentre il traghetto Adeona della compagnia di navigazione Caremar si apprestava ad attraccare al porto di Porta di Massa. Per ragioni ancora da stabilire, l’imbarcazione ha urtato la banchina con la poppa, provocando un violento impatto. Questo improvviso urto ha causato la caduta di diversi passeggeri che si trovavano in piedi, pronti a scendere dalla nave tramite la scala di poppa.

Nonostante il personale di bordo avesse invitato i passeggeri a rimanere seduti durante la manovra di attracco, è emerso che alcuni passeggeri erano in piedi e si erano affollati vicino alle uscite. Questa pratica pericolosa è purtroppo comune su traghetti e mezzi veloci che operano nel Golfo, ma in questo caso, nessuno si sarebbe aspettato un impatto così violento.

Solo i passeggeri sul ponte esterno a poppa hanno notato che il traghetto si stava avvicinando troppo rapidamente alla banchina, ma il resto dei passeggeri non era preparato per l’impatto.

Risposta delle Autorità

Immediatamente dopo l’incidente, il personale della Guardia Costiera è intervenuto per garantire la sicurezza dell’area. La prima priorità è stata far sbarcare tutti i passeggeri in modo sicuro. Inoltre, le autorità hanno inviato ambulanze sul posto per fornire assistenza medica. Secondo i dati della Guardia Costiera, otto passeggeri sono rimasti feriti, sette in modo lieve, mentre una signora ha riportato lesioni più gravi alla schiena.