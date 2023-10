In un momento in cui le difficoltà economiche affliggono numerose famiglie in Italia, ogni forma di sostegno economico da parte del governo diventa cruciale. Uno di questi incentivi, particolarmente interessante per chi è attento all’ambiente e alla mobilità sostenibile, è il bonus bici. Questa agevolazione mira a incoraggiare più persone possibile a optare per la bicicletta come mezzo di trasporto, quando è fattibile e conveniente. Questo può comportare benefici significativi per l’ambiente, la congestione urbana, soprattutto nelle città affollate, e il portafoglio dei cittadini, specialmente in considerazione dell’aumento dei prezzi dei carburanti.

Il Bonus Bici a Ottobre

Il bonus bici non è un’idea che è svanita nel nulla. Sebbene sia stato introdotto in alcune regioni nei mesi precedenti, è ancora possibile beneficiarne, anche nel mese di ottobre. Tuttavia, è importante notare che questa misura non è di carattere nazionale ma è determinata dalle singole regioni. Nel corso degli ultimi mesi, diverse amministrazioni regionali hanno aderito a questo programma, ma molti dei termini sono già scaduti. È possibile che questa agevolazione venga ripristinata nei prossimi mesi, ma nel frattempo è importante evidenziare che in Emilia-Romagna il bonus bici è ancora pienamente operativo.

Come Ottenere il Bonus Bici in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna, il bonus bici è accessibile a tutti i cittadini maggiorenni residenti in 207 comuni della pianura e dell’agglomerato di Bologna. Questi comuni hanno una popolazione superiore a 30.000 abitanti e sono coinvolti nel Piano Aria regionale, che mira a contrastare i livelli preoccupanti di inquinamento atmosferico. In totale, questa iniziativa copre il 91% della popolazione regionale, pari a 4 milioni di abitanti.

Sul piano economico, le cifre sono interessanti. La regione Emilia-Romagna ha stanziato un totale di 9 milioni di euro per il periodo 2023-2025. Questi fondi provengono dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e sono stati suddivisi in tre tranches. Per il 2023, sono disponibili 3,8 milioni di euro, mentre nel 2024 saranno 2,4 milioni di euro e nel 2025 altri 2,7 milioni di euro.

Il contributo si articola in due tipologie standard: uno da 500 euro e uno da 1000 euro, a seconda del costo della bicicletta. Il contributo complessivo non può superare il 50% del costo del mezzo scelto. Tuttavia, per chi ha rottamato un’auto usata a partire dal 1 gennaio 2023, i benefici aumentano: il contributo minimo sale a 700 euro, mentre quello massimo raggiunge i 1400 euro. Questa opzione si applica alle biciclette cargo, con un massimo del 70% del costo totale coperto dal bonus.

Inoltre, la Regione Emilia-Romagna ha previsto un ulteriore sostegno economico per coloro che vivono nei comuni colpiti da alluvioni. Questi cittadini possono beneficiare di un bonus aggiuntivo di 200 euro, oltre a quanto precedentemente indicato. Per richiedere il bonus bici, è possibile presentare domanda attraverso il sito web ufficiale della Regione.