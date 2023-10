Napoli è sotto shock per la tragica morte di Antonio Scotto Di Luzio, un tifoso appassionato, trovato senza vita nelle vicinanze dello Stadio Maradona. L’uomo di 42 anni, originario di Bacoli, è stato ritrovato in un’area di parcheggio abbandonata, lasciando famiglia, amici e tutta la comunità sportiva in lutto. Tony, come era affettuosamente chiamato dai suoi cari, aveva trascorso la serata presso lo stadio in compagnia di un amico, entrambi senza biglietto. Nel tentativo di eludere i controlli di sicurezza, si suppone che abbia accidentalmente precipitato da un’altezza di 20 metri, un tragico evento che ha sconvolto la sua famiglia e la comunità locale. Questa la pista maggiormente seguita, ma al momento non si esclude altro.

L’uomo era un dipendente dell’Eav, la società campana per il trasporto pubblico, e lascia la moglie e due giovani figli. Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha espresso il suo cordoglio sui social media, ricordando Tony come un giovane tifoso appassionato del Napoli.

“Lo ricorderò per sempre quando, da giovanissimo tifoso del Napoli, entrambi abbonati in Curva A, seguivamo il nostro amato Napoli. Insieme a tanti altri bacolesi”, ha scritto il sindaco, sottolineando i bei momenti condivisi e la passione per la squadra durante quei momenti indimenticabili.

“Erano i tempi del ritorno in Serie A, dopo il buio del fallimento. Andare allo stadio era sempre una grande gioia. E così dovrebbe essere, sempre. Per tutti. Ci lascia un giovane. Un amico di vecchia data. Un figlio di Bacoli. Possa tu riposare in pace, Tony”, ha aggiunto il sindaco, sottolineando l’importanza di preservare la gioia e la passione che lo sport dovrebbe portare a tutti i tifosi.

La comunità napoletana si stringe attorno alla famiglia di Antonio Scotto Di Luzio in questo momento di dolore, ricordando la sua passione per il calcio e l’amore per la squadra del cuore. La sua improvvisa e tragica scomparsa è un duro colpo per tutti coloro che lo conoscevano, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di chiunque abbia avuto il piacere di incrociare il suo cammino.