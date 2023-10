Una famiglia è stata devastata da un tragico incidente stradale avvenuto il 24 ottobre sulla via Nuova Bazzanese, a Zola Predosa, in provincia di Bologna. Le vittime di questo drammatico schianto sono state due donne, identificate come Lara Cattani e Tiziana Brucato, rispettivamente di 51 e 30 anni. Queste due donne erano zia e nipote. La loro auto, con alla guida Lara, è entrata in collisione con un camion, causando un impatto fatale. L’incidente ha causato anche gravi ferite alle altre due persone presenti nell’auto delle vittime, ossia Emanuela Brucato, sorella gemella di Tiziana, e il 25enne Simone Brucato, figlio di Lara Cattani. Entrambi sono attualmente ricoverati in rianimazione presso l’ospedale Maggiore di Bologna. Il conducente del camion ha riportato ferite lievi e, secondo i primi accertamenti, è risultato negativo all’alcol test.

L’incidente ha richiesto una massiccia risposta di soccorso, con il coinvolgimento del servizio di emergenza 118, che ha dispiegato tre ambulanze, un’auto medica e l’elisoccorso. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale per gestire la situazione e condurre le indagini preliminari.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, la Renault Clio guidata da Lara ha invaso la corsia opposta, causando uno scontro frontale con il camion. L’autista del mezzo pesante, che ha subito l’impatto, è stato colpito dallo shock dell’incidente.