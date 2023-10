Un incidente di grande rilevanza è avvenuto lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, in direzione del capoluogo campano, quando un camion che trasportava un container per navi è coinvolto in un incendio. L’incidente si è verificato nel tratto compreso tra i caselli di Avellino Ovest e Baiano, poco dopo il viadotto Acqualonga, situato nel territorio di Monteforte Irpino. Purtroppo, questo tratto di autostrada è noto per essere soggetto a frequenti incendi di veicoli in transito, e l’evento in questione è solo l’ultimo di una serie di episodi simili.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e gestire la situazione. Fortunatamente, non ci sono conseguenze gravi per l’autista del camion coinvolto nell’incendio, il che è un sollievo considerando la gravità dell’incidente.

Tuttavia, l’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione. Si sono verificati rallentamenti e code lungo l’autostrada in direzione di Napoli, e questo ha causato ulteriori disagi ai viaggiatori e agli automobilisti che percorrevano quella strada in quel momento.

Gli incendi dei veicoli su strade ad alta percorrenza come l’A16 sono eventi seri che richiedono una risposta rapida da parte delle autorità e dei servizi di emergenza. È importante che le indagini siano condotte per determinare la causa dell’incendio e per identificare eventuali misure di prevenzione che possano essere adottate per ridurre il rischio di incidenti simili in futuro.