Un incidente d’auto spaventoso si è verificato oggi all’incrocio tra via Necropoli e via Sonnambula, coinvolgendo una Ford Ka di colore bianco e un’Honda SVG di colore grigio. L’incidente ha provocato la trasferta immediata di quattro bambini all’ospedale Santobono di Napoli per accertamenti e cure. Il violento impatto ha attirato l’attenzione dei residenti circostanti, che hanno prontamente allertato il servizio di emergenza 118. Due autoambulanze sono state inviate sul luogo per soccorrere i giovani passeggeri coinvolti nell’incidente.

La polizia locale è intervenuta tempestivamente con due pattuglie, sotto la guida del capitano Espedito Giglio. Al fine di facilitare il flusso del traffico, è stato istituito un percorso alternativo attraverso via Atellana e via Rosano, al fine di evitare ulteriori congestioni nella già trafficata arteria cittadina.

L’incidente sembra essere stato causato da un presunto mancato rispetto della precedenza da parte di uno dei conducenti. Fortunatamente, entrambi i conducenti delle automobili sono rimasti illesi. Tuttavia, le loro mogli, che erano passeggeri a bordo, hanno riportato traumi cranici e lesioni alla schiena e sono attualmente sotto osservazione in ospedale.

I danni alle due automobili coinvolte nell’incidente sono stati ingenti, rendendole non più marciabili. Le vetture sono state rimosse dal luogo dell’incidente da un carro attrezzi.